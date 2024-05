Duisburg

Extremismus

Razzia gegen Hamas-Unterstützergruppe in Duisburg

Von dpa

i SYMBOLBILD - Die Polizei ist gegen die Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg vorgegangen (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Wegen der mutmaßlichen Unterstützung der islamistischen Terrororganisation Hamas sind Polizei und NRW-Innenministerium gegen die Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg vorgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten am Morgen in Duisburg vier Objekte, die mit der Gruppierung in Verbindung stehen, wie das Ministerium mitteilte. Die Gruppierung ist heute vom NRW-Innenministerium verboten worden.