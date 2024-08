Jugendliche Randalierer werfen einen Teil eines Zauns auf die Polizei während einer Demonstration gegen Einwanderung in der Nähe des Holiday Inn Express Hotel, in dem Asylbewerber untergebracht sind. Nach der Messerattacke in Southport am 29.07.2024, bei der drei Kinder umgekommen sind, gibt es zahlreiche nationalistische und antiislamische Proteste in Großbritannien. (zu dpa: «Randalierer greifen weitere britische Migrantenunterkunft an») Foto: Danny Lawson/DPA