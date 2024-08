Ein beschädigtes Wohnhaus steht am Ort des russischen Angriffs in einem Wohngebiet in Krywyj Rih, Ukraine, nach einem russischen Angriff. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Heimatstadt des Präsidenten Selenskyj wurden am Dienstagabend einige Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. (zu dpa: «Raketeneinschlag in ukrainischer Stadt Krywyj Rih») Foto: Alex Babenko/DPA