Auf diesem von der staatlichen Nachrichtenorganisation Sputnik via AP veröffentlichten Foto nimmt der russische Präsident Wladimir Putin per Videokonferenz vom Kontrollzentrum im Kreml am Beginn der aktiven Phase der großangelegten Marineübung Ocean-2024 teil. (zu dpa: «Putin: Waffenfreigabe wäre Nato-Kriegsbeteiligung») Foto: Alexander Kazakov/DPA