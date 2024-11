Pressevertreter warten vor dem Gerichtssaal, in dem acht Erwachsene wegen des Mordes an dem Lehrer Samuel Paty vor dem Pariser Sondergericht verhandelt werden. Acht Erwachsene, sieben Männer und eine Frau, die beschuldigt werden, an der Hasskampagne beteiligt gewesen zu sein, die am 16. Oktober 2020 zum Mord an Samuel Paty (47), einem Geschichts- und Geografielehrer in Conflans-Sainte-Honorine, geführt hat, stehen ab dem 4. November vor dem Pariser Sondergerichtshof vor Gericht. (zu dpa: «Prozess um Mord an Lehrer Samuel Paty in Paris gestartet») Foto: Stephane De Sakutin/DPA