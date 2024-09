Proteststreik in Israel verkürzt – Flughafenbetrieb gestört

Zahlreiche Menschen nehmen an einer der größten Protestaktionen der letzten Jahre teil, nachdem die israelische Armee die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen hat. Die Demonstranten forderten von der Regierung einen raschen Deal über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der verbliebenen 101 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. (zu dpa: «Proteststreik in Israel - Flughafenbetrieb weitgehend normal») Foto: Ilia Yefimovich/DPA