Tiflis

Südkaukasusrepublik

Protest in Georgien – Opposition fordert Wahlwiederholung

Von dpa

i Demonstranten schwenken EU- und ukrainische Nationalflaggen, als sie sich während eines Protestes der Opposition gegen die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Georgien versammeln. (zu dpa: «Protest in Georgien - Opposition fordert Wahlwiederholung») Foto: Zurab Tsertsvadze/DPA

Zehntausende Menschen gehen in Tiflis auf die Straße. Sie nehmen an, dass das proeuropäische Lager in Georgien um seinen Wahlsieg gebracht worden ist.