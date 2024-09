Eine Sirene ist über dem Dorf zu sehen. Wenn es an diesem Donnerstag vielerorts in Deutschland blinkt, schrillt oder leuchtet, besteht kein Grund zur Aufregung. Denn beim bundesweiten Warntag wird lediglich ein Probealarm ausgelöst. Der Bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet in diesem Jahr am 12. September statt. (zu dpa: «Probealarm lässt Millionen Handys laut piepsen») Foto: Patrick Pleul/DPA