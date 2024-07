Joe Biden (l), Präsident der USA, spricht während einer Wahlkampfveranstaltung mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, im Peacock Theater, in Los Angeles. Hollywood-Schauspieler George Clooney soll einem Medienbericht zufolge vor dem Erscheinen seines Meinungsstücks zu US-Präsident Joe Biden in der «New York Times» mit Barack Obama in Kontakt gestanden. (zu dpa: ««Politico»: Clooney war vor Biden-Text mit Obama in Kontakt») Foto: Alex Brandon/DPA