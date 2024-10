Migrantinnen stehen hinter der Metallbarriere, die Polen entlang der Grenze zu Belarus errichtet hat. Polen sagt, dass das benachbarte Belarus und sein wichtigster Unterstützer Russland hinter dem zunehmenden Vorstoß von Migranten in Belarus in die Europäische Union stehen. (zu dpa: «Polen plant Aussetzung des Asylrechts an Grenze zu Belarus») Foto: Czarek Sokolowski/DPA