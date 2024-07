Verteidigungsminister Boris Pistorius (l, SPD) unterhält sich auf der deutschen Fregatte „Baden-Württemberg“ an der Reling mit Flottillenadmiral Axel Schulz (r). Der SPD-Politiker besucht auf Hawaii unter anderem die von den USA geführte Militärübung Rim of the Pacific (RIMPAC, 26.06. bis 02.08.2024). (zu dpa: «Pistorius verteidigt Raketen-Stationierung - Bedenken in SPD») Foto: Soeren Stache/DPA