Boris Pistorius (SPD, r), Bundesminister der Verteidigung, wird nach der Landung am Airbus A350 der Luftwaffe auf dem Internationalen Flughafen von Fairbanks in Alaska von Ingo Gerhartz (l), Inspekteur der Luftwaffe, empfangen. Pistorius besucht die Übung «Arctic Defender 2024» mit Eurofighter-Besatzungen aus mehreren Staaten. Die Luftwaffe übt gemeinsam mit den USA und unter deutscher Führung in Alaska Luftkriegsoperationen unter Nato-Standards. Angenommen wird dabei ein Angriff auf die Allianz und der Bündnisfall («Artikel 5»). (zu dpa: «Pistorius besucht vor Nato-Gipfel Militärübung in Alaska») Foto: Kay Nietfeld/DPA