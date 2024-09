Caracas

Nach umstrittener Wahl

Oppositionskandidat González hat Venezuela verlassen

Von dpa

i Der venezolanische Präsidentschaftskandidat Edmundo Gonzalez Urrutia nimmt an einer Veranstaltung teil, auf der die politische Partei Voluntad Popular ihre Unterstützung für seine Kandidatur bekannt gibt. (zu dpa: «Oppositionskandidat González hat Venezuela verlassen») Foto: Ariana Cubillos/DPA

Die USA und andere Länder erkennen Edmundo González als rechtmäßigen Sieger der Präsidentenwahl an. In Venezuela drohte ihm die Verhaftung. Laut Regierung war er zuletzt in der spanischen Botschaft.