Eine Migrantin mit Kopftuch und dickem Wintermantel trägt ihre Habseligkeiten in das überfüllte Aufnahmezentrum, nachdem sie mit dem Bus in ter Apel im Nordosten der Niederlande angekommen ist. Die neue rechte Regierung in den Niederlanden stellt ihre Zahlungen für die Unterbringung abgelehnter Asylbewerber ein. (zu dpa: «Niederlande stoppen Zahlungen für abgewiesene Asylbewerber») Foto: Peter Dejong/DPA