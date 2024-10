Ein Tempo-30-Schild steht auf der Parcusstraße in Mainz. Auch nach einer Gesetzesnovelle sieht die Initiative «Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten» zu enge Grenzen für Tempolimits in deutschen Kommunen (zu dpa: «Neuregelungen in Straßenverkehrsordnung treten in Kraft») Foto: Andreas Arnold/DPA