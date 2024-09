Die ehemaligen Anwälte des gestorbenen russischen Oppositionellen Nawalny, Igor Sergunin (l-r), Alexej Lipzer und Vadim Kobsew, sitzen und stehen während einer Gerichtsverhandlung in Petuschki, Region Wladimir, etwa 120 Kilometer östlich von Moskau, als Angeklagte in einem Käfig. (zu dpa: «Nawalnys Verteidiger stehen in Russland vor Gericht») Foto: Alexander Zemlianichenko/DPA