Der Umweltverband BUND will das fortschreitende Artensterben nicht weiter hinnehmen - und will mit einer Beschwerde in Karlsruhe nun Maßnahmen des Gesetzgebers erzwingen. (zu dpa: «Naturschutz-Politik: BUND geht in Karlsruhe gegen Ampel vor») Foto: Uli Deck/DPA