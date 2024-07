Mitglieder einer Ehrengarde marschieren während einer Zeremonie zum 77. Jahrestag des Tages der Union in Naypyitaw, Myanmar. – Rund einen Monat nach der Ankündigung der Militärjunta in Myanmar, ein bisher inaktives Gesetz zur Wehrpflicht durchzusetzen, bereiten die Streitkräfte nun offenbar aktiv Pflichtrekrutierungen vor. Von der Junta entsandte Teams seien dabei, in Großstädten wie Yangon (früher Rangun) und der Hauptstadt Naypyidaw sowie in vielen kleineren Ortschaften Daten über mögliche Rekruten und Rekrutinnen zu sammeln, berichteten lokale Quellen und örtliche Medien. (zu dpa: «Myanmars Junta verlängert erneut Ausnahmezustand»)

Foto: Aung Shine Oo/DPA