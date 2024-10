Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump umarmt Elon Musk bei einer Wahlkampfveranstaltung auf der Butler Farm Show. (zu dpa: «Musk leistet Trump Wahlkampfhilfe am Ort des Attentats»)

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump umarmt Elon Musk bei einer Wahlkampfveranstaltung auf der Butler Farm Show. (zu dpa: «Musk leistet Trump Wahlkampfhilfe am Ort des Attentats») Foto: Evan Vucci/DPA

Washington/Butler (dpa) – Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer großen Kundgebung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania prominente Unterstützung erhalten. Der Republikaner holte während seiner Rede Tech-Milliardär Elon Musk an das Rednerpult auf der Bühne. Musk forderte die Menge mit drastischen Worten dazu auf, bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Trump zu wählen. «Ich glaube, das ist die wichtigste Wahl unseres Lebens», sagte Musk.

Am Ort der Kundgebung in Butler hatte ein Attentäter Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung auf den Ex-Präsidenten geschossen. Trump wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

Diese Wahl werde «keine gewöhnliche Wahl», sagte Musk. Trumps Kontrahentin Kamala Harris und die Demokraten wollten den Menschen viele Rechte nehmen, etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, Waffen zu tragen, sogar das Wahlrecht. Trump müsse gewinnen, «um die Verfassung zu bewahren. Er muss gewinnen, um die Demokratie in Amerika zu bewahren.» Wenn Trump nicht gewählt werde, werde dies die letzte Wahl sein, prophezeite Musk, ohne dies weiter auszuführen.

Musk, der oft Verschwörungstheorien Reichweite verschafft, unterstützt Trump schon länger. Der Tesla-Chef macht auch regelmäßig Stimmung gegen Harris, gegen die Trump bei der Wahl antritt. Trump hatte zuletzt angedeutet, dass Musk im Falle eines Wahlsieges an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Finanzen gesetzt werden könnte. Musk solle die Regierungsausgaben kürzen, so Trump.