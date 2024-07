Auf einer Monitorwand vor einem Soldaten im Weltraumlagezentrum der Bundeswehr in Uedem werden Umlaufbahnen aller 25.324 Starlink-Satelliten des US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Milliardär Elon Musk angezeigt. (zu dpa: «Musk: Internetdienst in Krankenhaus in Gaza aktiv») Foto: Christoph Reichwein/DPA