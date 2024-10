Moldawische Bürger, die in Rumänien leben, geben ihre Stimmen in einem Wahllokal in Bukarest ab. Die moldawischen Wähler gingen zu den Präsidentschaftswahlen des Landes und zu einem Referendum über den Beitritt zur Europäischen Union (EU) an die Urnen. (zu dpa: «Moldaus Präsidentin beklagt beispiellose Wahlmanipulation»)

Foto: Cristian Cristel/DPA