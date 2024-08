Marlon Bateman (l), der ehemalige Marine Sgt. Tyler Vargas (2.v.l), die ehemalige Marine Cpl. Kelsee Lainhart (M), und der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump, legen einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten zu Ehren der 13 am Abbey Gate getöteten Soldaten auf dem Arlington National Cemetery nieder. In der Kontroverse um einen Besuch des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf dem Nationalfriedhof in Arlington hat sich das US-Militär zu Wort gemeldet. (zu dpa: «Militär reagiert auf Kontroverse um Trumps Friedhofsbesuch») Foto: Alex Brandon/DPA