Mietvertrag gekündigt: Wo findet der AfD-Parteitag statt?

Von dpa

i In der Essener Grugahalle wollte die AfD ihren Bundesparteitag abhalten. Foto: Helge Toben/dpa

Ende Juni will die AfD sich zu einem Bundesparteitag in Essen treffen. Doch die Stadt hat den Mietvertrag für die Veranstaltungshalle gekündigt. – Die AfD will klagen.