Merz ruft Union zu Kampf für Sieg bei Bundestagswahl auf

Münster (dpa) – Genau ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl hat Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz CDU und CSU zum gemeinsamen Kampf für den Sieg aufgerufen. «Wir machen uns jetzt auf den Weg für die Wahlen im nächsten Jahr», sagte der CDU-Bundesvorsitzende beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU.

Merz dankte besonders der CSU und ihrem Parteichef Markus Söder für die Unterstützung seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten. «Wir haben nur dann eine Chance, die Bundestagswahl zu gewinnen, wenn CDU und CSU gemeinsam den Weg gehen.»

Merz' Auftritt beim Parteitag des größten CDU-Landesverbands war seine erste größere Rede seit seiner Nominierung. Merz zeigte sich kämpferisch. «Wir sind fest entschlossen, um kurz nach 18.00 Uhr am 28. September als die dazustehen, die die Bundestagswahl 2025 gewonnen haben.» Das Wichtigste, was die nächste Bundesregierung leisten müsse, sei zunächst ein vernünftiger Umgang miteinander, sagte Merz mit Blick auf die Streitereien in der derzeitigen Ampel-Regierung. Zugleich grenzte sich Merz klar gegen die AfD ab. «Mit diesen Leuten gehen wir nicht zusammen», betonte er.