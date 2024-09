Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene demonstrieren anlässlich des globalen Klimastreiks vor dem Bundeskanzleramt. Fridays for Future Deutschland hat zur Teilnahme an Demonstrationen in zahlreichen Städten in Deutschland aufgerufen. Fridays for Future setzt sich für einen schnellen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern sowie einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien und eine sozialgerechte Verkehrswende ein. (zu dpa: «Mehrere Tausend bei Demo von Fridays for Future in Berlin») Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA