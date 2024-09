Ein Boot der griechischen Küstenwache (undatiertes Handout). Immer wieder greift die griechische Küstenwache Migranten südlich der Ferieninsel Kreta und in der Ägäis auf. Seit Jahresbeginn und bis zum 1. September sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) rund 32 600 Migranten in Griechenland angekommen. (zu dpa: «Mehr als 200 Migranten in Griechenland aufgegriffen») Foto: Griechische Küstenwache/DPA