Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto nimmt Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzende des Sicherheitsrates von Russland und Chef der Partei «Einiges Russland», an einem Treffen mit den Kandidaten für die Sekretariate der regionalen Abteilungen seiner Partei in der Gorki-Residenz teil. (zu dpa: «Medwedew droht befreiten russischen Oppositionellen») Foto: Ekaterina Shtukina/DPA