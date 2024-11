Teheran

Die Lage im Überblick

Medien: Iran plant neuen Raketen-Angriff auf Israel

Von dpa

i Auf diesem von der israelischen Armee zur Verfügung gestellten Foto startet ein bewaffnetes F-15 Flugzeug der israelischen Luftwaffe von einem unbekannten Ort in Israel aus zum Angriff auf den Iran. (zu dpa: «Medien: Iran plant neuen Raketen-Angriff auf Israel») Foto: Israeli Army/DPA

Die Gewaltspirale in Nahen Osten dreht sich weiter: Teheran will den israelischen Vergeltungsschlag nicht so stehen lassen und schmiedet neue Pläne. Jetzt könnte ein Angriff aus dem Irak erfolgen.