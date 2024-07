Agenten des US-Geheimdienstes Secret Service helfen dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Bühne in ein Fahrzeug bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania. Trump hat ein blutiges Ohr und reckt die Faust in die Höhe. (zu dpa: «Medien: FBI identifiziert mutmaßlichen Schützen») Foto: Gene J. Puskar/DPA