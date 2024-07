US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden (r) kommen mit ihren Enkelinnen Natalie Biden (l) und Finnegan Biden (2.v.l) an Bord der Marine One am East Hampton Airport in East Hampton, N.Y. an. (zu dpa: «Medien: Bidens Familie gegen Rückzug aus Wahlkampf») Foto: Evan Vucci/DPA