Das von der US-Regierung zur Verfügung gestellte Foto zeigt die von Russland freigelassenen US-Amerikaner Evan Gershkovich (l) Alsu Kurmasheva (r) und Paul Whelan (2.v.r.) an Bord eines Flugzeugs mit US-Beamten. Die Drei gehören zu einer Gruppe von insgesamt 26 Gefangenen die in einem spektakulären Gefangenenaustausch zwischen Russland, den USA, Deutschland und weiteren Ländern freilkamen. (zu dpa: «Maschine mit freigelassenen Gefangenen in USA gelandet») Foto: Us Government/DPA