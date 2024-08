Berlin

Schuldenbremse

Linke zieht gegen Lindner vor Verfassungsgericht

Von dpa

i Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, nimmt an der Pressekonferenz zum Entwurf für den Haushalt 2025 und den Nachtragshaushalt 2024 teil. (zu dpa: «Linke zieht gegen Lindner vor Verfassungsgericht») Foto: Michael Kappeler/DPA

An der Schuldenbremse will die FDP nicht rütteln lassen – auch nicht in Zeiten knapper Kassen. Eine Werbekampagne pro Schuldenbremse bringt jetzt das FDP-geführte Finanzministerium in Bedrängnis.