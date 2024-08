Ein medizinischer Angestellter bereitet eine Wiederbelebungsstation in der Notaufnahme des Rafik-Hariri-Krankenhauses vor, die jetzt als «Rote Zone» oder «Triage-Zone» bezeichnet wird und im Falle eines Krieges zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah für Schwerverletzte vorgesehen ist. Die Krankenhäuser legen einen Vorrat an medizinischen Hilfsgütern an und planen Evakuierungen. Sie bereiten sich auf das Schlimmste vor und gleichen den Mangel an Ressourcen aus, indem sie auf ihre Erfahrungen aus früheren Konflikten zurückgreifen. (zu dpa: «Libanons Gesundheitssektor plant für den Ernstfall») Foto: Marwan Naamani/DPA