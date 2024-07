Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Rechtsextremen, kommt in der Parteizentrale des Rassemblement National an. Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) in Frankreich rüstet sich für eine Regierungsübernahme. (zu dpa: «Le Pen: Rechte Regierungsmannschaft steht schon bereit») Foto: Louise Delmotte/DPA