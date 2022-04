Lauterbach kassiert freiwillige Isolation für Infizierte

Berlin (dpa). Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Sendung «Markus Lanz» angekündigt.

«Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren.» Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

Auf Twitter bezeichnet Lauterbach die ursprünglich geplante Änderung der Isolationsregel als «falsch»: «Hier habe ich einen Fehler gemacht», schreibt der SPD-Politiker. Die geplante Änderung entlaste zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal sei «schädlich».

Lauterbach: «Corona ist keine Erkältung»

Weiter erklärt Lauterbach: «Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter.» Mehr dazu wolle er am Mittwoch offiziell machen. Lauterbach betonte: «Der Fehler lag bei mir und hat nichts mit der FDP oder Lockerung zu tun.»

Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen.

Infizierten sollte demnach nur noch «dringend empfohlen» werden, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden – für Kontaktpersonen von Infizierten sollte es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts sollte wegfallen.