Taipeh

Staatsoberhaupt

Lai Ching-te als neuer Präsident Taiwans vereidigt

Von dpa

i Die Präsidentschaftswahl am 13. Januar hatte Lai Ching-te deutlich für sich entschieden. Foto: Chiang Ying-ying/AP

Lai hatte am 13. Januar die Wahl in Taiwan gewonnen. Nun übernimmt er offiziell die Amtsgeschäfte. Was hat er mit der demokratischen Inselrepublik vor, die im Dauerclinch mit Peking liegt?