Lady Gaga appelliert bei Harris' Schlusskundgebung an Frauen

Beim großen Wahlkampffinale bekommt Kamala Harris nochmals prominente Unterstützung. Lady Gaga wendet sich mit einem Appell an die Menge im «Swing State» Pennsylvania.

Philadelphia/Washington (dpa) – US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat bei ihrer Abschlusskundgebung im Wahlkampf prominente Unterstützung von Lady Gaga erhalten. Die Sängerin performte vor dem letzten Wahlkampfauftritt der Demokratin den Song «God Bless America» am Klavier. Die Kundgebung fand vor ikonischer Kulisse in Philadelphia statt, der größten Stadt im wichtigen «Swing State» Pennsylvania: Im Hintergrund waren die aus dem Kultfilm «Rocky» bekannten Treppenstufen des Philadelphia Museum of Art zu sehen.

Lady Gaga nutzte die Bühne auch für einen gezielt an Frauen gerichteten Appell, Harris bei der Präsidentschaftswahl zu unterstützen. Lange hätten Frauen keine Stimme gehabt, aber Kinder großgezogen, Familien zusammengehalten und Männer bei ihren Entscheidungen unterstützt. Jetzt seien sie an der Entscheidung beteiligt, wie es mit dem Land weitergehe. «Ich habe meine Stimme abgegeben für eine, die Präsidentin für alle Amerikaner sein wird», sagte die Künstlerin. «Und jetzt, Pennsylvania, sind Sie dran. Das Land ist auf Sie angewiesen.»