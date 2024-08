Menschen nehmen an einer antirassistische Gegendemonstration mit dem Motto "Einheit statt Spaltung" im Stadtzentrum teil. Es handelt sich um eine von zwei Demonstrationen, die am Freitag in der Gegend stattfinden, die andere ist ein separater rechtsextremer Protest, der über die sozialen Medien verbreitet wurde. Die Polizei in Nordirland hat es zuletzt erneut mit Randalierern zu tun bekommen, die Ermittler sprachen von mehreren rassistisch motivierten Taten. (zu dpa: «Krawalle in Nordirland - Tausende demonstrieren gegen Rechts») Foto: Mark Marlow Media Assignments/DPA