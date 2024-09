Gaza

Nahost

Krankenhaus: Polio-Impfkampagne in Gaza beginnt

Von dpa

i Medizinisches Personal verabreicht einem Kind Polio-Impfstoff in einer Klinik des UN-Palästinenserhilfswerkes UNRWA. (zu dpa: «Krankenhaus: Polio-Impfkampagne in Gaza beginnt») Foto: Mohammed Talatene/DPA

Hunderttausende Kinder sollen in Gaza geimpft werden. Dafür will Israels Armee nun zeitweise in einigen Gebieten ihre Kampfhandlungen unterbrechen. Eine klassische Waffenruhe sei das nicht, heißt es.