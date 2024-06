Berlin

Landtagswahl

Krah will im sächsischen AfD-Wahlkampf kräftig mitmischen

Von dpa

i ARCHIV - Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah. Foto: Britta Pedersen/dpa

Im Europawahlkampf musste sich das AfD-Enfant terrible Krah am Ende zurückhalten. In den bevorstehenden Landtagswahlkampf will der Europaabgeordnete aber wieder voll einsteigen.