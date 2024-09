Fridays for Future ruft heute in ganz Deutschland zum Protest auf. Frühere Teilnehmerzahlen dürften jedoch nur schwer zu erreichen sein – aus Sicht der Aktivisten auch wegen anderer Krisen.

Mitglieder von Fridays for Future Deutschland halten vor dem Bundeskanzleramt bei einer Pressekonferenz zum geplanten globalen Klimastreik am 20. September 2024 ein Transparent mit der Aufschrift "Klimastreik 20.9.". (zu dpa: «Klimaschützerin: Andere Krisen verunsichern Menschen») Foto: Carsten Koall/DPA

Berlin (dpa). Die Klimabewegung Fridays for Future hat nach Ansicht ihrer Sprecherin Carla Reemtsma zuletzt auch wegen anderer Krisen an Zulauf bei ihren Demonstrationen verloren. Mit Blick auf die für heute angekündigten Proteste in mehr als 100 Städten sagte Reemtsma im Deutschlandfunk, dass die Klimabewegung stark abhängig vom politischen Kontext sei.

«Da sind ganz große Krisen, sei es die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und dann in Folge die Inflation, die gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Energiekrise, die natürlich viele, viele Menschen verunsichern.» Die Bewegung mache niemandem einen Vorwurf, sich gerade mit anderen Fragen zu beschäftigen. «Gleichzeitig ist ganz klar, die Politikerinnen und Politiker sind unabhängig davon in der Verantwortung, unsere Lebensgrundlage zu schützen.»

Vor Beginn der Corona-Pandemie gingen in Deutschland teilweise Hunderttausende Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Wie viele es heute würden, sei schwer einzuschätzen, sagte Reemtsma. Geplant sind Proteste in Großstädten wie Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig, aber auch im eher ländlichen Raum. In Berlin wollen die Aktivisten vor dem Kanzleramt demonstrieren.

Bewegung von Schwedin Thunberg gegründet

Auf die Frage, ob der Bewegung die Galionsfigur Greta Thunberg fehle, sagte Reemtsma: «Das Gute ist, wir sind ja eine total breit aufgestellte Bewegung von Anfang an und wir sind jetzt auch wieder in über 110 Städten aktiv, gehen auf die Straße. Ich glaube, man sieht, wir können auch so sehr gut protestieren.»

Thunberg hatte sich 2018 zum ersten Mal vor ihre Schule in Schweden gesetzt und für den Klimaschutz gestreikt – und so die Bewegung Fridays for Future ins Leben gerufen. Zuletzt war sie wegen ihrer Äußerungen zu Israel, dem sie Völkermord im Gazastreifen vorwirft, in die Kritik geraten. Die deutsche Sektion von Fridays for Future distanzierte sich von den Äußerungen.