Eine Aktivistin der Letzten Generation sitzt neben einem kleinen Flugzeug auf dem Flughafen auf Sylt. Neben ihr steht ein Polizist. Zwei Demonstrantinnen der Klima-Initiative Letzte Generation haben sich am Samstag auf dem Flughafen Sylt neben einem Privatjet am Boden festgeklebt. Der Versuch, den Privatjet mit Farbe zu besprühen, scheiterte am raschen Einschreiten von Mitarbeitern des Flughafens, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Zuvor hatten die Aktivisten ein Loch in den Zaun des Flughafengeländes geschnitten, wo zu diesem Zeitpunkt knapp 20 kleinere Flugzeuge standen. (zu dpa: «Klima-Demonstranten haben Inselverbot auf Sylt») Foto: Lea Sarah Albert/DPA