Kursk

Russlands Krieg gegen Ukraine

Kiews Offensive zwingt Moskau zur Truppenverlagerung

Von dpa

i Ein zerstörter russischer Panzer liegt am Straßenrand. Dieses Bild wurde vor der Veröffentlichung vom ukrainischen Verteidigungsministerium genehmigt. (zu dpa: «Kiews Offensive zwingt Moskau zur Truppenverlagerung») Foto: Uncredited/DPA

Monatelang war Russland an der Front in der Offensive und rückte vor. Der ukrainische Gegenstoß im Gebiet Kursk hat die Russen überrascht – mit Folgen auch für die Besatzungstruppen in der Ukraine.