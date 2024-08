Der ukrainische Historiker Juri Sawtschuk, Leiter des ukrainischen Museums für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Kiew, trägt ein Straßenschild. Dieses Bild wurde vor der Veröffentlichung vom ukrainischen Verteidigungsministerium genehmigt. (zu dpa: «Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk»)

Der ukrainische Historiker Juri Sawtschuk, Leiter des ukrainischen Museums für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Kiew, trägt ein Straßenschild. Dieses Bild wurde vor der Veröffentlichung vom ukrainischen Verteidigungsministerium genehmigt. (zu dpa: «Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk») Foto: Uncredited/DPA

Kursk (dpa). Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Autobrücke bei ihrer Offensive im Gebiet Kursk zerstört. Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk veröffentlichte in einem Telegramkanal ein Video, das die Bombardierung einer Brücke zeigt. Experten halten das Video nach Auswertung der Geodaten für echt. Das Bauwerk am Fluss Sejm im Kreis Gluschkowo lag in Trümmern. Damit ist eine wichtige Versorgungsroute für die russischen Truppen zerstört. Russland hatte zuvor ebenfalls gemeldet, die schon seit Tagen von ukrainischen Streitkräften beschossene Brücke sei zerstört.

Die Luftwaffe nehme aktiv an den Kampfhandlungen der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk teil, bestätigte Oleschtschuk. «Ukrainische Piloten führen Präzisionsschläge aus gegen die feindlichen Hochburgen, gegen Ansammlungen von Technik und gegen Logistikzentren und Nachschubrouten des Feindes», sagte der Kommandeur. «Danke an die Piloten und alle, die den Kampf der Luftwaffe garantieren!»

Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg seit dem 6. August eine beispiellose Bodenoffensive im Raum Kursk. Kiew will damit nach eigenen Angaben Moskau zu Verhandlungen zwingen, den Krieg zu beenden.

Russland kritisiert den Einsatz westlicher Waffen auf seinem Gebiet

Der Kursker Gouverneur Alexej Smirnow hatte am Freitagabend die Zerstörung der Brücke gemeldet. Nach Angaben russischer Militärblogger des Telegram-Kanals «Rybar» wurde die Brücke zunächst mit dem Mehrfachraketenwerfer vom US-Typ Himars beschossen und dann durch den Schlag mit einer Gleitbombe zerstört. Es seien schon bei vorherigem Beschuss mit einer «Totschka-U»-Rakete zwei Freiwillige getötet worden in einem Auto, die Menschen hätten in Sicherheit bringen sollten, hieß es.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte, dass die Ukraine westliche Waffen benutze, um zivile Infrastruktur im Kursker Gebiet zu zerstören. Die Verantwortlichen für das «unmenschliche Vorgehen» würden bestraft.

Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine sind dort unzählige Brücken, Energieinfrastruktur und Tausende zivile Objekte zerstört worden. Die Schäden und die Zahl der Opfer auf russischer Seite stehen weiter in keinem Verhältnis zu den massiven Zerstörungen und Tausenden Toten und Verletzten in der Ukraine.