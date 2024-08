Anzeige

Kiew (dpa). Die ukrainische Zentralbank hat das Design aller ukrainischer Banknoten um die nationale Losung «Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!» ergänzt. Geld sei nicht nur Wertmaßstab und Zahlungsmittel, sondern auch ein Symbol des Staates, das jeder täglich in der Hand halte, sagte Zentralbankchef Andrij Pyschnyj gemäß einer Mitteilung in Kiew.

«Um die Standhaftigkeit unseres Volkes zu würdigen und diesen Wendepunkt in der Entstehung der ukrainischen Nation, in der wir heute leben, festzuhalten, fügen wir allen Banknoten unsere Losung hinzu, die in der ganzen Welt zu hören ist», so Pyschnyj. Die Änderung soll den kommenden 33. Unabhängigkeitstages am 24. August würdigen, hieß es.

Die undatierte, von der ukrainischen Zentralbank herausgegebene, Aufnahme zeigt eine Banknote mit dem ukrainischen Schriftzug «Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!» bei der ihrer Vorstellung anlässlich des 33. Unabhängigkeitstages der Ukraine am 24. August. Schritt für Schritt werden alle Nominale mit der nationalen Losung «Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!» versehen. Begonnen wird mit Banknoten von 500 und 1000 Hrywnja. (zu dpa: «Kiew schreibt «Ruhm der Ukraine!» auf neue Banknoten») Foto: Zentralbank der Ukraine/DPA

Begonnen wurde mit den Geldscheinen für 1000 (rund 22,3 Euro) und 500 Hrywnja. Es folgen alle übrigen Nominale von 200, 100, 50 und 20 Hrywnja. Die Losung werde in der obersten rechten Ecke der Banknoten platziert. Das übrige Aussehen der Scheine bleibt demnach unverändert.

Die patriotische Losung «Ruhm der Ukraine!» geht zurück auf die aufkommende ukrainische Nationalbewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Sie hat eine wechselvolle Geschichte. In der Form «Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!» wurde sie von ukrainischen Nationalisten verwendet, die mit den Nationalsozialisten kollaborierten. Der Gruß blieb präsent in der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Sowjetunion. Er fand während der Orangenen Revolution gegen Wahlfälschungen 2004/05 und während der proeuropäischen Maidan-Proteste 2013/14 weite Verbreitung.

Heute ist es der offizielle Gruß der ukrainischen Streitkräfte und wird oft im Alltag benutzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj beschließt seit Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 jede Ansprache mit den Worten «Ruhm der Ukraine!». Auch ausländische Staatsgäste greifen die Losung auf.