Carla Bruni (r), Sängerin und ehemalige First Lady von Frankreich, und Nicolas Sarkozy, ehemaliger Präsident Frankreichs, kommen an der Anlegestelle des Hotels Excelsior am Lido an während der 80. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. In der Affäre um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen für Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen dessen Ehefrau Carla Bruni eingeleitet. (zu dpa: «Justiz ermittelt gegen Carla Bruni wegen Libyen-Affäre») Foto: Mario Cartelli/DPA