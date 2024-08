Nach der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest stehen Polizeibeamte neben einer Absperrung. Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es Todesopfer und Verletzte gegeben. Die mutmaßliche Tatwaffe des Messerangriffs ist am Samstag in einem Mülleimer in der Innenstadt gefunden worden. Das verlautete aus Ermittlerkreisen. (zu dpa: «IS-Terrormiliz reklamiert Solinger Messerangriff für sich») Foto: Christoph Reichwein/DPA