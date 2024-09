Benjamin Netanjahu (r), Premierminister von Israel, und Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, treffen zu einer Besprechung in der Nähe des Militärpostens Salem zwischen Israel und dem Westjordanland ein. Netanjahu wies darauf hin, dass die Militäroperation in Dschenin bald zu Ende gehen könnte. (zu dpa: «Israels Minister: Militäreinsatz im Libanon einziger Weg»)

Benjamin Netanjahu (r), Premierminister von Israel, und Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, treffen zu einer Besprechung in der Nähe des Militärpostens Salem zwischen Israel und dem Westjordanland ein. Netanjahu wies darauf hin, dass die Militäroperation in Dschenin bald zu Ende gehen könnte. (zu dpa: «Israels Minister: Militäreinsatz im Libanon einziger Weg») Foto: Shir Torem/DPA

Tel Aviv (dpa). Ein möglicher größerer Krieg zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah rückt nach Aussagen der Regierung in Jerusalem näher. Verteidigungsminister Joav Galant sagte nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit US-Vermittler Amos Hochstein, der einzige Weg, die Rückkehr geflüchteter israelischer Bürger im Norden in ihre Wohnorte zu gewährleisten, sei «ein militärischer Einsatz». Die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung rücke dagegen immer weiter in die Ferne, weil die Hisbollah ihr Schicksal mit der islamistischen Terrororganisation Hamas verbunden habe und sich weigere, den Konflikt zu beenden, sagte Galant.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sagte bei einem Treffen mit Hochstein, die Einwohner der Grenzregion könnten nicht in ihre Häuser zurückkehren, «ohne dass es eine grundlegende Veränderung der Sicherheitssituation im Norden gibt».

Amos Hochstein, leitender Berater von US-Präsident Biden, spricht während einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit dem libanesischen Parlamentspräsidenten Berri in Beirut. Hochstein kam zu einem wichtigen Besuch in den Libanon, um die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah zu deeskalieren. Hochstein sagte, er glaube, dass ein totaler Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vermieden werden könne, dass aber Israel und die Hamas ohne weitere Verzögerung ein Friedensabkommen für den Gazastreifen anstreben müssten. (zu dpa: «Israels Minister: Militäreinsatz im Libanon einziger Weg») Foto: Marwan Naamani/DPA

Hochstein bemüht sich seit Monaten um eine Deeskalation der brandgefährlichen Lage an der Grenze zwischen Israel und dem nördlichen Nachbarland Hisbollah. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 warnte Hochstein die israelischen Spitzenpolitiker vor gefährlichen Folgen eines größeren Kriegs, der sich auch weiter auf die Region ausweiten könne.

Die Hisbollah beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr und ist erst nach einer Waffenruhe in dem palästinensischen Küstenstreifen bereit, die Waffen wieder schweigen zu lassen. Israel fordert, dass die Hisbollah sich auch aus dem Grenzgebiet zurückzieht, so wie dies eine UN-Resolution vorsieht. Seit Beginn der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah sind Zehntausende Menschen in beiden Ländern aus dem Grenzgebiet geflohen.