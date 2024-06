Tel Aviv/Gaza

Gaza-Krieg

Israels Militär verkündet «taktische Pause» im Süden Gazas

Von dpa

i ARCHIV - Die «taktische Pause» gelte bis auf Weiteres jeweils für die Zeit von 8 bis 19 Uhr und solle mehr Hilfslieferungen ermöglichen. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Israels Armee will entlang einer Route im Süden Gazas täglich mehrere Stunden lang die Waffen schweigen lassen. So sollen mehr Hilfslieferungen ermöglicht werden. In Rafah wird aber weiter gekämpft.