Tel Aviv

Nahost

Israels Generalstabschef: Hamas-Chef Sinwar im Visier

Von dpa

i Herzi Halevi, Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, spricht während eines Treffens mit Piloten auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels. (IDF/Handout via Xinhua) (zu dpa: «Israels Generalstabschef: Hamas-Chef Sinwar im Visier») Foto: IDF/DPA

Israel ist derzeit in höchster Alarmbereitschaft. Generalstabschef Halevi kündigt klare Botschaften an die Feinde des Landes an – besonders an den neuen Hamas-Chef Sinwar.